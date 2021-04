Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag (06.04.2021) einen 30-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in eine Textilreinigungsfirma eingebrochen zu sein. Der Tatverdächtige soll gegen 02.20 Uhr die Schaufensterscheibe mit Hilfe einer Eisenstange und eines Hammers eingeschlagen und sich somit Zutritt in die Geschäftsräume verschafft haben. Dort soll er die Räumlichkeiten durchwühlt und mehrere Hundert Euro Bargeld, Schlüssel, Retouren-Pakete und Bekleidungsstücke entwendet haben. Im Anschluss begab er sich mit seiner Beute über den Hinterhof in den offen zugänglichen Gebäudekomplex, wo er sich im Untergeschoss häuslich einrichtete und dort nächtigte. Aufgrund eines Zeugenhinweises im Laufe des frühen Morgens konnte der 30-Jährige schließlich in einem Lager im Untergeschoss von den eintreffenden Beamten festgenommen werden. Der Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden und ist Gegenstand der Ermittlungen. Der 30-jährige Deutsche wird im Laufe des Dienstags (06.04.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell