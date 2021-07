Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.07.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Walldürn: 73-Jähriger bei Unfall verletzt In ein Krankenhaus musste ein Zweiradfahrer nach einem Unfall am Montagvormittag, gegen 11 Uhr, in Hornbach gebracht werden. Der Mann war mit seinem Kleinkraftrad auf der Kirchenstraße unterwegs und wurde offenbar von einem Autofahrer übersehen, der von der Straße Zum Bühl aus kommend nach links in die Rippberger Straße abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kollidierten der Zündapp-Fahrer und der 66-jährige VW-Lenker. Der 73-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Aglasterhausen: Lkw-Tank angezapft Auf mehrere hundert Euro beläuft sich der Sach- und Diebstahlsschaden, den Unbekannte in der Nacht auf Dienstag an einem Lastwagen, der in der Helmstadter Straße, in der Nähe der B 292 bei Aglasterhausen geparkt war, verursacht haben. An dem Fahrzeug wurde der Tank mehrfach aufgebohrt und der Kraftstoff, mindestens 100 Liter Diesel, wurden entwendet. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden. Obrigheim: Asbacher Ortsschild erneut im Visier von Dieben Erneut wurde ein Ortsschild des Obrigheimer Ortsteil Asbach gestohlen. Unbekannte schraubten das am Ortseingang in Richtung Daudenzell aufgestellte Schild zwischen Freitag und Montagmorgen ab und entwendeten es. Seit letztem Jahr wurden auf diese Art und Weise insgesamt acht Schilder gestohlen. Der Schaden beläuft sich zwischenzeitlich auf mehrere tausend Euro. Wer die Tat gesehen hat oder Hinweiese auf den Verbleib der Schilder geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.

