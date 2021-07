POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.07.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Weißbach: Altöl illegal entsorgt

60 Liter Altöl in drei großen Kanistern entsorgten Unbekannte an einem Rastplatz an der Landstraße zwischen Weißbach und dem Ortsteil Crispenhofen. Die Kanister wurden am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr an dem Parkplatz entdeckt und schließlich von der Straßenmeisterei entsorgt. Unklar ist bislang wann und von wem die Kanister an dem Rastplatz abgeladen wurden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Pfedelbach: Fahrradfahrer alkoholisiert gestürzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Fahrradfahrer am Montag in Pfedelbach zu. Der 35-Jährige radelte am späten Abend auf dem Radweg an der Ziegeläckerstraße, als er stürzte und auf dem Weg liegen blieb. Zeugen fanden den am Boden liegenden Mann, leisteten erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Diese brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo bei einem Alkoholtest auch schnell der vermutliche Grund des Sturzes in Erfahrung gebracht wurde. Der Test des Fahrradfahrers zeigte einen Alkoholwert von über 3,2 Promille an. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Künzelsau: Zeugen nach Raubüberfall gesucht

Ein 40-Jähriger wurde in der Nacht auf Sonntag von Unbekannten in Künzelsau ausgeraubt. Der Mann gab an zwischen 1 und 2 Uhr in der Oberamteistraße von zwei bis drei unbekannten Personen, von denen eine eine Jeans getragen haben soll, mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen worden zu sein. Daraufhin habe der Mann das Bewusstsein verloren und sei erst am nächsten Morgen gegen 6 Uhr wieder zu sich gekommen. Die Täter hätten ihm außerdem Bargeld aus der Hosentasche gestohlen und seine Brille zerstört. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Kriminalkommisariat Künzelsau zu melden.