Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, L118 - Alkoholisiert vor der Polizei geflüchtet, Geschädigte gesucht

Friesenheim (ots)

Ein 18-Jähriger muss nach einer wilden Fahrt am späten Mittwochabend mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Eine Streife der Verkehrspolizei Offenburg wollte gegen 22:30 Uhr den Fahrer eines Fords im Bereich des Bahnhofes einer Kontrolle unterziehen. Dieser war trotz Dunkelheit ohne Licht unterwegs. Beim Erkennen der Streife flüchtete der Ford-Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit über die L118 in Richtung Schuttern. Hierbei streifte er mehrmals die Bordsteine und Schutzplanken. In einer Rechtskurve kollidierte er offenbar so mit einer Schutzplanke, dass sein Ford nicht mehr fahrbereit war. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei dem jungen Mann eine Alkoholisierung von fast zwei Promille festgestellt werden. Die im Anschluss durchgeführte Blutentnahme soll dies bestätigen. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der 18-Jährige keinen Führerschein besitzt. Durch die rasante Fahrweise wurde glücklicherweise niemand verletzt. Am Ford entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Während der Verfolgung durch die Polizei wurden möglicherweise weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-4200 bei der Verkehrspolizei Offenburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell