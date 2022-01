Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Nach Unfall geflüchtet

Offenburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am frühen Mittwochabend im Industriegebiet Elgersweier. Ein 21-jähriger Audi-Fahrer stand kurz nach 17:00 Uhr im Kreuzweg an der roten Ampel, als ihm offenbar ein Dacia-Lenker von hinten aufgefahren sein soll. Um im Berufsverkehr keinen Stau zu verursachen, haben sich die beiden Beteiligten geeinigt, ihre Daten auf einem nahegelegenen Parkplatz auszutauschen. Während der junge Audi-Fahrer auf den Parkplatz fuhr, soll sich der Unfallgegner in die entgegengesetzte Richtung entfernt haben. Nach kurzer Verfolgung habe der den mutmaßlichen Unfallverursacher aus den Augen verloren. Am Audi entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro. Die Ermittlung des mutmaßlichen Dacia-Fahrers anhand des bekannten Kennzeichens ist nun Teil der Ermittlungen des Polizeireviers Offenburg.

