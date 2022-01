Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, L77a - Aufgefahren, Tunnel einseitig gesperrt

Rastatt, L77a (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Donnerstagnachmittag auf der L77a an der Kreuzung zur K3740/Zaystraße. Eine Renault-Fahrerin erkannte gegen 16:40 Uhr offenbar die an der roten Ampel stehenden Fahrzeuge zu spät. Sie fuhr einem Hyundai auf, der aufgrund des Aufpralls auf einen davor wartenden Toyota geschoben wurde. Sowohl die 33-jährige Renault-Lenkerin als auch die beiden 48 und 58 Jahre alten weiteren Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Allerdings waren zwei Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro. Aufgrund des Rückstaus während der Unfallaufnahme musste der Rastatter Tunnel vorübergehend einseitig gesperrt werden.

