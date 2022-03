Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Telefonbetrüger gibt sich per WhatsApp als Tochter aus (30.03.2022)

Konstanz (ots)

Unbekannte Telefonbetrüger haben am Mittwochmittag eine Frau abgezockt. Gegen 13 Uhr erhielt eine 66 Jahre alte Frau mehrere Nachrichten über WhatsApp von einer ihr unbekannten Nummer. Der unbekannte Absender gab sich als Tochter der 66-Jährigen aus, die versehentlich ihr Mobiltelefon mitgewaschen habe und deshalb nun von einer anderen Nummer schreibe. In weiteren Nachrichten bat die "angebliche Tochter" um Hilfe, da sie dringend eine Überweisung tätigen müsse. In gutem Glauben mit ihrer echten Tochter zu schreiben, überwies die Frau daraufhin rund 1.000 Euro auf ein von den Betrügern angegebenes Konto. Abklärungen bei der Hausbank ergaben, dass das Geld bereits ins Ausland transferiert wurde und nicht zurückgeholt werden kann.

Die Betrugsvariante über falsche WhatsApp Nachrichten ist eine weitere Masche, mit der Telefonbetrüger versuchen, an das Vermögen der Opfer zu gelangen.

Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Nummern besonders wachsam zu sein und immer zunächst über die dem Angerufenen bekannte Nummer mit dem angeblich auf Hilfe angewiesenen Familienmitglied direkt Kontakt aufzunehmen. Zudem sollte man sich am Telefon nie unter Druck setzen und zur Überweisung von Geld überreden lassen. Hinweise und Verhaltenstipps gibt es bei jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell