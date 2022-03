POL-KN: (Rottweil) Dieb lässt Palme mitgehen - ZUSATZ

Rottweil (ots) - In der Schramberger Straße ist am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr eine Autofahrerin gegen ein Verkehrszeichen gestoßen. Dabei entstand an ihrem Mercedes C 300 ein Schaden von rund 5000 Euro. Die 57-Jährige war auf der Fahrt Richtung Neutorstraße kurz unachtsam und geriet auf den Gehweg und danach gegen das "Zone 20" -Verkehrsschild. Personen ...

mehr