Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Aquaplaningunfall auf der Autobahn (30.03.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Tuningen. Ein 35-jähriger BMW Fahrer war auf regennasser Fahrbahn in Fahrtrichtung Singen zu schnell unterwegs. Dabei geriet das Auto wegen Aquaplaning ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo es an einem Wildschutzzaun zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Auto und dem Zaun entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro. Ein Abschleppdienst musste das Auto bergen.

