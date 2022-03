Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Brandalarm Gerberstraße (30.03.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Wegen eines Brandalarms auf der Gerberstraße ausrücken mussten Polizei und Feuerwehr am Mittwochabend gegen 23 Uhr. In einem Mehrfamilienwohnhaus hörte ein Mitbewohner einen Rauchmelder in einer Wohnung und alarmierte die Feuerwehr, die mit 22 Helfern anrückte. Wie sich herausstellte, war einer 83-Jährigen das Essen auf dem Herd angebrannt, wodurch ein Rauchmelder auslöste. Die Seniorin hatte zwischenzeitlich selbst durchgelüftet, die Helfer mussten nicht eingreifen. Sachschaden entstand nicht.

