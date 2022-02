Polizeipräsidium Ulm

Am Sonntag fuhr ein Mann auf der A8 Höhe Jungingen in ein Pannen-Auto.

Um 19.30 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Opel auf der A8 in Richtung Karlsruhe. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sein Auto auf Höhe von Jungingen nach rechts auf den Standstreifen. Dort sties er mit einem Pannen-Auto zusammen. Dessen Fahrer war gerade dabei, ein Warndreieck zur Absicherung aufzustellen. Der 19-jährige Beifahrer beugte sich zur Zeit des Zusammenstoßes in den abgestellten Peugeot hinein. Durch den Aufprall wurden er und das Auto in die Böschung geschleudert. Ein Krankenwagen brachte den schwer Verletzten in eine Klinik. Der Opel drehte sich und kippte auf die Seite. Sein 21-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt. Für weitere Untersuchungen brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 25.000 Euro. Wegen der Landung eines Hubschraubers der Rettung, blieb die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe bis etwa 20.30 Uhr voll gesperrt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen.

