Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Ohne Führerschein Unfall gebaut (30.03.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit insgesamt rund 6.000 Euro Schaden verursacht hat eine Autofahrerin am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr auf der Erzbergerstraße. Ein 19-Jähriger überließ einer 24-jährigen Bekannten, die keine Fahrerlaubnis besitzt, die Schlüssel eines VW Passat. Damit gab er ihr die Gelegenheit, auf einem Parkplatz einer Hochschule das Fahren zu üben. Die ungeübte Fahrerin verlor dabei die Kontrolle über das Auto, brach durch einen Zaun und fuhr über angrenzende Bahngleise wieder auf den Parkplatz zurück. Dabei entstand am VW wirtschaftlicher Totalschaden, an den Bahngleisen entstand kein Schaden. Das nach dem Unfall nicht mehr fahrbereite Auto musste ein Abschleppdienst abholen. Die Fahrerin gelangte wegen Fahrens ohne Führerschein zur Anzeige. Der 19-Jährige muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen. Ihm wird das Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Last gelegt.

