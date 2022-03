Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Brandalarm in Pflegeheim (30.03.2022)

Furtwangen (ots)

Wegen eines Brandalarms in einem Pflegeheim ausrücken mussten Polizei und Feuerwehr am Mittwoch gegen 16.30 Uhr. In einem Heim auf der Straße "Am Kirchberg" hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Ursache war ein von einer Bewohnerin zubereiteter, dampfender Eintopf auf einem Herd. Die Helfer mussten nicht tätig werden und konnten unverrichteter Dinge wieder abrücken. Es entstand kein Schaden.

