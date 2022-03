Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt (29.03.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Straße "Zum Mooswäldle". Ein 21-Jähriger fuhr mit einem Toyota von einem Parkplatz bei der Schwenninger "Helios Arena" und übersah einen 78-jährigen Radfahrer, der vorbeifuhr. Beim Zusammenstoß erlitt der Radler leichte Verletzungen im Gesicht. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Am Toyota Corolla des Unfallverursachers entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

