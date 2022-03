Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall fordert rund 15.000 Euro Schaden (30.03.2022)

Aldingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden an einem Tesla und an einem A-Klasse Mercedes hat ein Unfall gefordert, der am Mittwochnachmittag auf der Bismarckstraße passiert ist. Eine 47-jährige Frau fuhr mit dem Tesla von einem Grundstück auf die Bismarckstraße, ohne auf den dort nahenden Mercedes zu achten, dessen 45-jährige Fahrerin auf der Bismarckstraße in Richtung Schuraer Straße unterwegs war. Bei der folgenden Kollision der beiden Autos wurde ein Beifahrer im Mercedes leicht verletzt, benötigte jedoch keinen Arzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich nach der Unfallaufnahme um die beiden verkeilten Autos und transportierte anschließend den nicht mehr fahrbereiten Mercedes ab.

