Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Nachtrag zur Pressemitteilung vom 29.3.22 - Heftige Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Gruppen führt zu Großeinsatz der Polizei

Singen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz:

In Singen am Hohentwiel ist es am 29.03.2022, gegen 16.30 Uhr, im Be-reich Hegaustraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Gruppen gekommen. Bei der Schlägerei waren zeitweise über 20 Personen beteiligt (wir berichteten bereits). Mehrere Personen wurden verletzt, vier Beteiligte befinden sich in stationärer Behandlung, Lebensgefahr besteht nicht. Keine der gestern vorläufig festgenommenen Personen befindet sich derzeit in Haft. Zur Aufklärung der Hintergründe der Schlägerei und der begangenen gefährlichen Körperverletzungen richtete die Polizei heute die 12-köpfige Ermittlungsgruppe "Platz" ein.

Wie mittlerweile bekannt wurde, hatten zahlreiche Passanten von dem Vorfall (Handy-) Videos gemacht. Zur Aufklärung der vorliegenden Straftaten bittet die Polizei, die gefertigten Videoaufnahmen mit dem aufgeführten Link in das Hinweisportal der Polizei Baden-Württemberg hochzuladen und für die Ermittlungen zur Verfügung zu stellen.

Link zum Hinweisportal Polizei Baden-Württemberg:

https://bw.hinweisportal.de/~portal/de

Ferner hat die Polizei ein Hinweistelefon unter dieser Nummer geschaltet, das rund um die Uhr besetzt ist.

Rufnummer: 07731 888 333

Rückfragen zum Sachverhalt:

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Telefon 07531 280-0 Polizeipräsidium Konstanz, Polizeioberkommissarin Katrin Rosenthal, Telefon 07531 995-1014

