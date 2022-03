Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen

Kreis Konstanz) Unbekannte machen sich an Radarmessanlage zu Schaffen (28.03.2022)

Engen (ots)

Unbekannte haben sich am Montag an einer Geschwindigkeitsmessanlage der Polizei an der Autobahn 81, zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen, zu Schaffen gemacht. Sie beklebten einen Radar-Anhänger ( einen sogenannten "Enforcement-Trailer") mit Klebeband in Form eines Kreuzes. Dadurch war der Betrieb der Messanlage gestört. Nach Entfernen des Klebebandes war das Gerät wieder betriebsbereit und es entstand kein Sachschaden. Trotzdem ermittelt die Polizei, da diese Manipulation die Straftat "Störung öffentlicher Betriebe" darstellt. Hinweise werden an die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Telefon 07733 9960-0, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell