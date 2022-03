Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) VW Polo spurlos verschwunden und UPDATE wieder aufgefunden

Rottweil (ots)

Das gestohlen gemeldete Auto wurde nach einer Presseveröffentlichung am Wochenende wieder aufgefunden. Eine Zeitungsleserin hatte den Wagen an einem Wegrand einige Hundert Meter vom gemeldeten Abstellort erkannt und die Polizei informiert. Wie die Untersuchung des VW Polo ergab, waren keine Aufbruchspuren vorhanden. Auch die Handtasche der Besitzerin war noch im Innern an Ort und Stelle. Die Polizei geht bei dem Fall von einem Versehen aus.

Ursprungsmeldung

Rottweil Von einen Autodiebstahl in der Lauffener Straße geht die Polizei mittlerweile aus, nachdem eine Frau am Donnerstagnachmittag ihren VW Polo auf dem P+R Parkplatz am Bahnhaltepunkt abgestellt hatte und dieser nun spurlos verschwunden ist. Die 71-jährige Besitzerin des Kleinwagens hatte den silbernen Polo mit der Autonummer RW-XJ 801 gegen 14 Uhr dort geparkt und war mit einer Verwandten für gut eine Stunde spazieren gewesen. Als sie zurück kamen, fehlte der Wagen. Wie das Auto, das einen Zeitwert von rund 5000 Euro hat, gestohlen wurde, ist unklar. Die Schlüssel sind bei der Besitzerin und am Abstellort befanden sich keinerlei Spuren. Hinweise zu dem Dieb und Verbleib des sieben Jahre alten Autos nimmt die Polizei unter Telefon 0741 477-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell