Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Personenschaden in der Leipziger Straße in Fulda

Fulda (ots)

Am Freitag, den 28.01.2022, gegen 08:00 Uhr kam es in der Leipziger Straße stadtauswärts zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die Unfallverursacherin, eine 41-jährige Frau aus Fulda konnte ihr Fahrzeug, einen Dacia Sandero, aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes nicht mehr rechtzeitig anhalten und es kam zu einem Auffahrunfall mit dem vor ihr an der Ampel, Kreuzung Buttlarstraße, wartenden Skoda Oktavia. Fahrer war ein 23-jähriger Mann aus Lollar. Wie erst am Folgetag bekannt wurde, ist ein 22-Jahre alter Mitfahrer aus Linden im Skoda leicht verletzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Gesamthöhe von 650 Euro.

