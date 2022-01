Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: B 27 - 19-Jähriger mit entwendetem PKW verunfallt

Hünfeld (ots)

Am 29.01.2022 befuhr ein 19-Jähriger aus Hünfeld gegen 23:50 Uhr mit einem zuvor entwendeten PKW die B 27 von Hünfeld kommend in Richtung Fulda. In Höhe des Ortsteiles Hünfeld-Rückers kam der Fahrer aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Schutzplanke auf und wurde im Anschluss nach rechts auf die dortige Grünfläche katapultiert. Am entwendeten PKW entstand hierbei Totalschaden. Der 19-Jährige, der unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde lediglich leicht verletzt. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen sowie nach der ärztlichen Behandlung entlassen und muss sich später in den hierzu eingeleiteten Strafverfahren verantworten.

