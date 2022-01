Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Niederaula (ots)

Niederaula - Am 29.01.22 gegen 04.10 Uhr befuhr ein 30-jähriger Schlitzer mit seinem Pkw die L 3471 von Niederaula in Richtung Mengshausen. Aus bislang unbekannten Gründen verlor der 30-jährige die Kontrolle über seinen Pkw, stieß zunächst gegen den rechten Bordstein und kam dann nach links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er gegen ein Brückengeländer. Am Pkw des 30-jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Anschließend entfernte sich der Schlitzer unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000,- Euro.

