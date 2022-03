Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen, L 433, Lkr. Tuttlingen) Mit einem VW up! gegen Verteilerkasten geprallt - 6.000 Euro Schaden (29.03.2022)

Denkingen, L 433, Lkr. Tuttlingen (ots)

Eine 65-jährige Fahrerin eines Kleinwagens des Typs VW up! ist am Dienstagvormittag auf der Hauptstraße gegen einen am Fahrbahnrand montierten Verteilerkasten geprallt und hat so den Kleinwagen und den Verteilerkasten erheblich beschädigt. Kurz vor 11 Uhr war die Frau auf der Hauptstraße in Denkingen in Richtung Aldingen unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße abkam und heftig mit dem Verteilerkasten zusammenstieß. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Ein verständigter Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten VW Kleinwagen. Auch die Feuerwehr Denkingen sowie ein Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens waren bei der Unfallstelle eingesetzt, um den aus der Verankerung gerissenen und zerborstenen Verteilerkasten zu sichern.

