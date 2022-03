Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt (30.03.2022)

Vöhrenbach (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12 Uhr auf der Villinger Straße zugezogen. Eine 45-jährige VW Golf Fahrerin fuhr zum Wenden auf einen Gehweg und übersah hierbei einen 51-Jährigen, der mit einem Rad auf dem Gehweg fuhr. Beim Zusammenstoß zog sich der Radler, der keinen Helm trug, leichte Kopfverletzungen zu und kam vorsorglich in eine Klinik. An seinem Herrenrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro, am VW in Höhe von etwa 300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell