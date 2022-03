Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220321-4: Tageseinnahmen geraubt

Kerpen-Sindorf (ots)

Ein unbekannter Täter soll einem Angestellten einer Gaststätte unter Gewalteinwirkung einen Beutel mit einem Bargeldbetrag entrissen haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Das Kriminalkommissariat 13 in Hürth hat die Ermittlungen zu einem Raubsachverhalt aufgenommen, der sich am Sonntagabend (20. März) um 22 Uhr zugetragen haben soll. Einem unbekannten Täter wird zu Last gelegt, zur Tatzeit einem Mitarbeiter eines Gaststättenbetriebes an der Siemensstraße in Kerpen-Sindorf nach Geschäftsschluss die Tageseinnahmen entrissen und anschließend geflüchtet zu sein. Hinweise zu ihm nimmt das Kommissariat telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Der Täter soll nach Angaben eines Angestellten (38) im Hinterhof der Gaststätte mit einem Holzstock bewaffnet erschienen sein, auf ihn eingeschlagen haben und ihm mit den Worten "Tasche her!" eine blaue Tasche mit den Tageseinnahmen der Gaststätte entrissen haben. Ein weiterer Angestellter (25), der auf den Angriff aufmerksam wurde, soll hinzugeeilt und ebenfalls vom Täter geschlagen worden sein, bevor dieser die Flucht über die Siemensstraße in Richtung Mastenweg angetreten haben soll. Zwei weitere Angestellte (26/33) bekamen die Tat am Rande mit. Zusammen gelang es ihnen nicht, den Täter an der Flucht zu hindern. Die beiden Leichtverletzten benötigten bei der Anzeigenaufnahme keine ärztliche Versorgung.

Die Polizei sucht einen etwa 28 bis 35 Jahre alten Mann, der circa 170 bis 180 Zentimeter groß gewesen sein soll und über seinem Vollbart eine schwarze Maske getragen haben soll. Bei der Tat soll er mit einer schwarzen "Beanie"-Mütze, einem schwarzen, eng anliegenden Langarmshirt und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell