Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220321-2: Einbrecher scheiterten zwei Mal in Folge

Hürth-Kalscheuren (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Einbruchsversuchen in eine Autowerkstatt.

In zwei Fällen des versuchten Einbruchdiebstahls hat das Kriminalkommissaiat 23 in Brühl die Ermittlungen aufgenommen. In beiden Fällen wird mehreren Unbekannten zur Last gelegt, am vergangenen Wochenende in ein und dieselbe Autowerkstatt an der Wegelinstraße in Hürth-Kalscheuren eingebrochen zu sein und mehrere Radsätze für den Abtransport zusammengelegt zu haben.

Der Inhaber (40) einer Autowerkstatt erhielt eigenen Angaben zufolge am Samstag (19. März) um 2.17 Uhr und am Sonntag (20. März) um 19.45 Uhr zwei Einbruchmitteilungen auf sein Handy. Demnach seien Unbekannte auf das Gelände seiner Autowerkstatt an der Wegelinstraße in Hürth-Kalscheuren eingedrungen. Er verständigte in beiden Fällen die Polizei.

Als sein Mobiltelefon am Samstag Alarm schlug, umstellten Polizisten zügig das Gelände und durchsuchten die Gebäude mit Unterstützung eines Diensthundes. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Täter, um Platz zu schaffen, zunächst zwei Autos verschoben hatten und an einem Tor Radsätze im Wert eines mittleren, fünfstelligen Eurobereiches zurechtgestapelt hatten. Nach dem Eintreffen am Sonntagabend sahen die Beamten zwei Täter, wovon einer in Richtung Bonnstraße, der andere über die Gleisanlage der KVB davonlief.

Beide Täter waren schätzungsweise 20 bis 30 Jahre alt und 170 bis 180 Zentimeter groß. Einer war von kräftiger, der andere von schlanker Statur. Der kräftig gebaute Täter trug einen dunklen Hoodie, eine Mütze, eine dunkle Jogginghose und helle Schuhe. Der schlanke Täter trug einen weißen Hoodie, eine dunkle Jogginghose und weiße Schuhe. Beide trugen einen Mund-Nasen-Schutz.

Hinweise zu den beiden Taten sowie den Tätern nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell