Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Unbekannter beschädigt geparkten BMW - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigte ein unbekannter Täter im Stadtteil Neckarau einen geparkten BMW. Der Unbekannte zerstörte zwischen 23 Uhr und 1.15 Uhr an dem BMW, der in der Angelstraße abgestellt war, die Seitenscheiben auf der Fahrerseite sowie die Heckscheibe. Zudem zerkratzte er den Lack im Heckbereich. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

