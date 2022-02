Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Handy im Café entwendet - Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter das Mobiltelefon einer 19-jährigen Frau in einem Café in der Friedrich-Ebert-Anlage in Heidelberg. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte auch für einen Handydiebstahl in einem Karlsruher Restaurant in der Blücherstraße verantwortlich sein dürfte. Erste Fahndungsmaßnahmen nach dem Diebstahl führten nicht zum Auffinden des Täters. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte führt die Ermittlungen nun wegen Diebstahls fort. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, weiße Jacke, weiße Mütze, dunkle Jeans, dunkle Turnschuhe, dünn, ca. 30-40 Jahre alt. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 0621/174-1700 zu melden.

