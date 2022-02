Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Mit mehr als 2 Promille gegen geparkte Autos gefahren

Mannheim (ots)

Am Donnerstag, gegen 15:20 Uhr, kollidierte eine betrunkene Honda-Fahrerin mit zwei in der Brandenburger Straße abgestellten Autos und verursachte einen Schaden von mehr als 15.000 Euro. Die 43-Jährige war mit ihrem Auto auf der Brandenburger Straße in Richtung Koblenzer Straße unterwegs, als sie aufgrund des erheblichen Alkoholeinflusses nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem geparkten Ford kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls schob sie den Ford auf einen davorstehenden VW. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein Atemalkoholtest, den die alarmierten Beamten bei der Frau durchführten, ergab einen Wert von 2,38 Promille. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen sowie deren Führerschein und Autoschlüssel beschlagnahmt.

