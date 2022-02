Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer (81) prallt gegen Ampelmast - Krankenhaus

Bochum (ots)

Schwer verletzt wurde ein Senior (81, aus Bochum) bei einem Alleinunfall in Bochum-Harpen.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen, 8. Februar, gegen 9.10 Uhr. Zu dieser Zeit war der 81-Jährige mit seinem Wagen auf dem Harpener Hellweg in Richtung Lütgendortmund unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in Höhe der Maischützenstraße von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Ampelmast.

Der Senior wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde.

An dem Fahrzeug und der Ampel entstand nach einer ersten Schätzung der Beamten ein Sachschaden von 7.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

