POL-BO: Schwerpunkteinsatz Verkehr - Polizei in Witten unterwegs

Witten (ots)

Egal ob Pkw, Lkw oder Zweirad - an den Verkehrskontrollen der Polizei ist am gestrigen Dienstag, 8. Februar, niemand vorbei gekommen. Zahlreiche Polizeibeamtinnen und -beamte des Verkehrsdienstes waren für noch mehr Sicherheit unterwegs und kontrollierten an mehreren Stellen im Wittener Stadtgebiet den Fahrzeugverkehr.

Insgesamt hat die Polizei 168 Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. Im Fokus der Schwerpunktaktion standen neben vermehrten Geschwindigkeitskontrollen auch der Güter- und Schwerlastverkehr. Zudem nahmen die Beamten im Laufe des Tages Fahrzeuge des gewerblichen Verkehrs genauer unter die Lupe. Unterstützt wurden sie durch Vertreter der Stadt Witten, des Zolls sowie des Bundesamtes für Güterverkehr.

Bei solchen Kontrollen wird zum Beispiel überprüft, ob die Fahrzeuge richtig beladen sind oder ob die Fahrer ihre Lenk- und Ruhezeiten einhalten. Auch das Fahrzeug selbst wird kontrolliert - zum Beispiel die Bremsen oder auch das Reifenprofil. Solche technischen Mängel stellen ein hohes Risiko im Straßenverkehr dar und können zu schweren Unfällen führen. Auch zu viel oder falsch gesicherte Ladung kann gefährlich sein.

Über den Tag verteilt wurde in fünf Fällen gegen das Fahrpersonalgesetz verstoßen: So wurden beispielsweise die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten. Außerdem hatten neun Fahrer nicht die nötige Qualifikation, gewerbliche Güter zu transportieren. Neben den genannten Verstößen mussten die Beamten auch zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen mangelnder oder fehlerhafter Ladungssicherung schreiben.

Vermehrte Tempomessungen waren ein zweiter Schwerpunkt der gestrigen Aktion. Überhöhte Geschwindigkeit ist immer noch eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Denn: Schon wenige Stundenkilometer können darüber entscheiden, ob ein Unfall glimpflich ausgeht - oder schlimmstenfalls tödlich endet. In 142 Fällen waren die Fahrerinnen und Fahrer gestern in Witten zu schnell unterwegs.

Eine Schwerpunktaktion wie diese ist eine von vielen Maßnahmen der Polizei, um für die Themen Geschwindigkeit, Ladungssicherung und Umsicht im Straßenverkehr zu sensibilisieren und sie noch mehr in den Fokus von uns allen zu rücken. Denn jeder Unfall ist ein Unfall zu viel. Deshalb werden wir solche Schwerpunktaktionen in Bochum, Herne und Witten auch künftig fortführen.

