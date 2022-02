Polizei Bochum

POL-BO: Von der Straße abgekommen: Autofahrerin (40) stürzt Böschung hinab

Witten (ots)

Glück im Unglück hatte eine 40-jährige Autofahrerin aus Witten: In einer Rechtskurve in Bommern kam sie mit ihrem Wagen von der Straße ab und stürzte die Böschung hinab - während das Auto einen Totalschaden erlitt, kam die Wittenerin mit leichten Verletzungen davon.

Der Unfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen, 8. Februar, auf der Rauendahlstraße. Gegen 4.50 Uhr war die Autofahrerin dort in Richtung Speckbahn unterwegs. In der Rechtskurve im Bereich der Einmündung Kohlenstraße kam sie aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Leitplanke und stürzte mit ihrem Fahrzeug die Böschung hinab. Das Auto kippte auf die Seite und blieb liegen.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die leicht verletzte Wittenerin in eine Klinik, die sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 2.000 Euro.

