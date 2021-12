Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalismus an Döner-Imbiss

Daleiden (ots)

In der vergangenen Woche kam es zu mehreren Sachbeschädigungen am Döner Imbiss in Daleiden. Am Mittwoch, den 15.12.21 in der Zeit zwischen 20:00 und 21:00 Uhr wurde eine Fenster mittels einer Glasflasche beschädigt. Am Freitag, den 17.12.2021 wurde ein auf dem Parkplatz vor dem Döner Imbiss abgestelltes Fahrzeug mittels eines Pflastersteins beschädigt. Am Dienstag, den 20.12.2021 wurde gegen 21:00 Uhr erneut ein Fenster des Döner Imbiss mit einem Pflasterstein eingeworfen. Beobachtet wurde in diesem Zusammenhang ein junger Mann, ca. 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank, der dunkel gekleidet war und sich schnell fußläufig vom Tatort entfernte. Weiteres ist zu dem Mann nicht bekannt.

Zeugen, die Angaben zu dem/den Täter(n) machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter Tel.: 06551-9420 oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell