Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Unfallflucht in Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Betrunkener Autofahrer fährt zweimal gegen eine Fahrbahnbegrenzung und flüchtet von der Unfallstelle - Am Freitagabend ( 18. März ), gegen 22:53 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie ein weißer Kleinbus auf der Graf-Salm-Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Laterne stieß. Der 38 -jährige Unfallfahrer aus Bochum setzte daraufhin sein Fahrzeug zurück und flüchtete in Richtung Bedburg Broich von der Unfallstelle. Der Zeuge und ein weiterer Verkehrsteilnehmer, dem der beschädigte Pkw ebenfalls aufgefallen war, führten die verständigte Polizei zu dem flüchtigen Pkw. Dieser hatte versucht sein Fahrzeug in einer Garagenauffahrt unauffällig abzustellen. Bei der Überprüfung des Unfallfahrers nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atemluft wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Daraufhin wurde durch die Beamten bei ihm eine Blutentnahme angeordnet, dessen Führerschein sichergestellt und das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt. Bei der anschließenden Sichtung der Unfallstelle konnte des Weiteren noch festgestellt werden, dass der 38 -jährige Mann einige Meter zuvor schon gegen einen "Poller" gefahren war. (ua)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell