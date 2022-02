Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche

Hesepe: Schwerer Verkehrsunfall - Ersthelfer gesucht

Bramsche (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:15 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mann aus Fernwald die B68 zwischen Bramsche und Alfhausen mit einem VW Bora. Kurz vor der Ampelkreuzung zur Industriestraße kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und stoppte erst im Straßengraben. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, da es deutliche Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung gab. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einem männlichen Ersthelfer, der an der Unfallstelle mit einem weißen Transporter (ähnlich VW Crafter / Mercedes Sprinter) und OS-Kenzeichen gehalten hatte. Der Mann war zwischen 40 und 50 Jahren alt und von kräftiger Statur. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich der Mann bereits in Richtung Alfhausen entfernt. Die Ermittler der Polizei Bramsche sind auf der Suche nach diesem Ersthelfer und bitten ihn, sich zu melden. Ebenso sind auch andere Personen aufgerufen, sich unter 05461/915300 zu melden, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können. Der verunfallte Bora musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt.

