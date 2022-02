Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Räuberische Erpressung in Sportsbar

Melle (ots)

Zu einer räuberischen Erpressung kam es am Sonntag in einer Sportsbar an der Haferstraße, unweit der Breslauer Straße. Gegen 22:05 Uhr betrat ein unbekannter männlicher Täter die Sportsbar durch einen Nebeneingang und bedrohte einen Angestellten. Die Herausgabe der Tageseinnahme wurde gefordert. Der Angestellte händigte Bargeld aus und der Täter entfernte sich fußläufig in unbekannte Richtung. Gäste waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr anwesend, die Bar hatte gerade geschlossen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - Kopf und Gesicht dunkel maskiert, nur die Augen waren sichtbar - schwarze Jacke mit rotem Emblem der Marke "Nike" - schwarzer Pullover - eine Hand dunkel bandagiert - sprach akzentfreies Hochdeutsch

Wer Hinweise zur Tat, dem Täter, der weiteren Fluchtrichtung und ggf. einem Fluchtmittel geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell