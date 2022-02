Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen: Nächtlicher Einbruch in Arztpraxis - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag, um 00.21 Uhr, machten sich unbekannte Täter an einer Arztpraxis in der Straße "Kleiner Sundern" zu schaffen. Unweit eines Pflegeheims begaben sich die Täter auf das Grundstück und gelangten durch Gewaltanwendung an einer Seitentür ins Innere des Gebäudes. Die Einbrecher betraten die Behandlungsräume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Täter ohne Diebesgut durch die Einstiegstür in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Hinweise auf mögliche Beobachtungen auf die Tat oder Täter unter 05439/9690 zu melden.

