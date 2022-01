Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wathlingen - PKW prallt gegen Hauswand +++ Fahrerin leicht verletzt

Wie durch ein Wunder wurde am Mittwoch bei einem Unfall in Wathlingen niemand ernsthaft verletzt. Kurz vor 13.00 Uhr befuhr eine 79 Jahre alte Frau aus Wathlingen mit ihrem Kleinwagen die Nienhagener Straße in Richtung Wathlingen. Im Kreisverkehr Nienhagener Straße / Auf dem Spörgenkamp stieß sie aus ungeklärter Ursache gegen den rechten Bordstein und verlor anschließend offenbar die Kontrolle über ihren PKW. Der Wagen fuhr über die Überquerungshilfe, geriet auf die Gegenfahrbahn, den dortigen Fußweg und durchbrach dort einen Holzzaun. An der Wand des dahinterliegenden Hauses kam der PKW schlussendlich zum Stehen. Die 79 Jahre alte Fahrerin aus Wathlingen erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

