Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Mercedes von Grundstück gestohlen

Celle (ots)

Ein schwarzer Mercedes S350 Bluetec war in der Nacht zu Mittwoch (12.01.) das Zielobjekt unbekannter Autodiebe. Der Geschädigte hatte seinen Wagen am Dienstagabend gegen 21.00 Uhr auf seinem Grundstück in der Straße "Pfarrwiese" abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 07.00 Uhr musste er feststellen, dass sein Auto verschwunden war. An dem fast sechs Jahre alten PKW, der über ein Keyless Go-System verfügt, waren zum Zeitpunkt des Diebstahls Celler Kennzeichen angebracht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051/471660 entgegen.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang, dass bei Fahrzeugen mit Keyless Go-System, der Wagen möglichst auf einem verschlossenen Grundstück, in einer Garage oder unter einem umfriedeten Carport geparkt werden sollte. Zudem sollte der Schlüssel so weit wie möglich weg von der äußeren Hausmauer, im Innern gelagert werden. Auch strahlungsabsorbierende Schlüsseltaschen verhindern das Abfangen des Signals.

