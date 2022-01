Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Winsen/A. - Einbruch in Corona-Testzentrum

Celle (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch (12.01.) in das Corona-Testzentrum auf dem Edeka-Parkplatz in der Straße "Roggenkamp" eingebrochen. Durch eine eingeworfene Scheibe öffneten sie das Fenster und stiegen in den Container ein. Sie stahlen einen Computer sowie etwas Bargeld. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Winsen/A. entgegen unter 05142/667720.

