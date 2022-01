Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Nächtlicher Dieb wird gestört und flüchtet

Celle (ots)

Ein unbekannter Täter betrat in der Nacht zu Dienstag ein Grundstück in der Celler Heerstraße und gelangte in eine dortige Garage. Er räumte mehrere Werkzeugkoffer aus den Regalen und stellte sie auf dem Boden. Der 48 Jahre alte Hauseigentümer hatte Geräusche gehört und überraschte den Eindringling in flagranti. Der unbekannte männliche Täter flüchtete daraufhin zu Fuß. Die Werkzeuge blieben dort, wo sie hingehörten.

