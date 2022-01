Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Celle (ots)

Am Montagmorgen (10.01.), gegen 10.40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-oder Ausparken auf dem Lidl-Parkplatz in der Ostlandstraße einen auffälligen, blauen Kleinwagen Mitsubishi. Anschließend flüchtete der Verursacher einfach vom Unfallort. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Hambühren entgegen unter 05084/988360.

