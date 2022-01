Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall bei Glätte

Celle (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen, um 06:30 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Fahrer eines Nissan den Wilhelm-Heinichen-Ring von der Hannoverschen Heerstraße kommend und wollte diesen nach rechts in die Welfenallee verlassen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand verlor der 31-Jährige auf Grund von Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Ampelmast. Eine Alkoholbeeinflussung konnte ausgeschlossen werden. An Fahrzeug und Ampel entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

