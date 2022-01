Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Randalierer wollte Bus nicht verlassen

Winsen/Aller (ots)

Am Mittwochnachmittag (05.01.22), gegen kurz nach 14 Uhr stoppte ein Linienbus in Winsen/Aller an der Haltestelle Küsterdamm. Der Grund dafür war nicht etwa die Weigerung des Tragens einer FFP2-Maske, sondern vielmehr ein 37 Jahre alter Mann, der lautstark im Bus herumschrie und dabei auch die Busfahrerin beschimpfte.

Der 37-Jährige war am Celler Bahnhofsplatz in den Bus eingestiegen. In Winsen dann wurde es der 20 Jahre alten Busfahrerin zu bunt und sie forderte den Mann auf den Bus zu verlassen. Dieser weigerte sich jedoch beharrlich, so dass die Polizei hinzugezogen werden musste. Die Beamten führten den deutlich alkoholisierten Mann schließlich aus dem Bus. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,7 Promille.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell