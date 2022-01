Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach Einbruchsversuch in Museum

Celle (ots)

Im Zeitraum vom 25.12.2021, 15 Uhr, bis 04.01.2022, 14 Uhr, wurde das Garnisonsmuseum in der Hafenstraße in Celle zum Zielobjekt von bislang unbekannter Täterschaft. Dabei wurde eine Seitenscheibe des Museums mit einem Pflasterstein eingeworfen und im Anschluss an einem innenliegenden Fenstergitter gehebelt. Hierbei blieb es beim Versuch. Dennoch gelang es der Täterschaft durch Hindurchgreifen eine Uniform-Koppel zu entwenden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Celle unter 05141-277-0.

