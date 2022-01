Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Autofahrerin mit über 2,8 Promille gestoppt

Faßberg (ots)

Am Mittwoch, gegen 17:50 Uhr, stoppten Polizeibeamte eine 61 Jahre alte Autofahrerin in Müden/Örtze, nach dem Zeugen zuvor von einer Fahrt in Schlangenlinien berichtet hatten.

Bei der anschließenden Kontrolle beteuerte die Frau keinerlei alkoholische Getränke zu sich genommen zu haben. Eine deutliche Alkoholfahne und erhebliche Gleichgewichtsstörungen ließen jedoch etwas anderes vermuten. Aufgrund dessen musste sich die Autofahrerin einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Des Weiteren wird sie sich ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

