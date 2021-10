Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fahndungserfolge im grenzüberschreitenden Fernreisezug

Kehl (ots)

Am Mittwochmorgen haben Beamte der Bundespolizei, im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, bei einem Reisenden einen falschen Ausweis sichergestellt. Zudem hatte der Mann einen Haftbefehl offen. Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisezuges aus Frankreich, legte ein 43-jähriger tunesischer Staatsangehöriger einen gefälschten italienischen Ausweis vor. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich dann heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bestand. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zur Verbüßung einer Haftstrafe von 216 Tagen in das Gefängnis gebracht. Da er darüber hinaus entgegen eines Einreiseverbots nach Deutschland kam, übernimmt nach Verbüßung der Freiheitsstrafe das zuständige Ausländeramt die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung.

