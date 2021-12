Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall vom 20.12.2021 - Zeugenaufruf

Mayen (ots)

Mayen - Im Rahmen der Ermittlungen zu dem schweren Verkehrsunfall vom 20.12.2021 auf der B258 bei Mayen, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde, ist die Polizei immer noch auf der Suche nach dem PKW, der von dem Unfallverursacher überholt wurde. Bei dem Fahrer des PKW handelt es sich um einen wichtigen Unfallzeugen, auch wenn er möglicherweise keinen Unfall bemerkt hat. Der Fahrer müsste gegen 17.51 Uhr von Mayen-Hausen, bzw. der Polcher Straße in Mayen kommend in Richtung Mayen-Kürrenberg gefahren sein. Der Unfall ereignete ungefähr in der Mitte des Streckenabschnittes zwischen den beiden Abfahrten Polcher Straße und Kelberger Straße. Der Fahrer wird gebeten sich bei der Polizei Mayen unter der Telefonnummer 02651/8010 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell