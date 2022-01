Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Taxi beschädigt +++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Celle (ots)

Am Dienstag (11.01.) gegen 08.00 h ist es vor der Grundschule/Kindergarten in Hermannsburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein silbernes VW-Caddy-Taxi parkte auf dem unbefestigten Seitenstreifen im Feldweg gegenüber der quer zur Fahrbahn verlaufenden Parkbuchten. Zur Unfallzeit herrschte reger Verkehr durch Eltern, die ihre Kinder zur Grundschule oder zum Kindergarten gebracht haben. Vermutlich beim Ausparken aus der Parkbucht muss ein Pkw in die linke hintere Schiebetür des Taxis gestoßen sein. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Ausparkmanöver machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Hermannsburg, 05052-913310, zu melden.

