POL-WE: Sprengung eines Geldautomaten scheitert in Bad Nauheim

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 07.07.2021

Sprengung eines Geldautomaten scheitert

Bad Nauheim: Auf den Inhalt eines Geldautomaten einer Bank in der Ludwigstraße hatte es Diebe am Mittwoch (7.7.) in den frühen Morgenstunden abgesehen. Gegen 4 Uhr versuchten sie den Automaten zu sprengen, was jedoch nicht gelang. Drei Personen flüchteten, offenbar ohne Beute, vom Tatort. Weitere Ermittlungen sollen ergeben, woran die Täter scheiterten. Aktuell kommt es zu weiteren Maßnahmen der Polizei und Feuerwehr am Einsatzort. Der Bereich um das Bankgebäude ist daher abgesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Umleitungen sind eingerichtet. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich der Bankfiliale in der Ludwigstraße im Laufe der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Corina Weisbrod

