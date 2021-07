Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Ganoven scheitern an smarter Mutter in Bad Nauheim + Ungesicherte Gasflaschen auf Transporter in Friedberg + u.a.

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 06.07.2021

Zaun beschädigt und abgehauen

Butzbach: Einen Maschendrahtzaun und den dazugehörigen Pfosten eines Zaunes am Kleingartenverein "Gambacher Anlage" beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag (5.7.) im Laufe des Tages in Nieder-Weisel. Zwischen 11.30 Uhr und 18.20 Uhr entstand der Schaden von ca. 500 Euro am Zaun im Primelweg. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle und ließ den kaputten Zaun zurück. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 in Verbindung zu setzen.

+

Ganoven scheitern an smarter Mutter

Bad Nauheim: Genau richtig reagierte eine Frau am Dienstag (6.7.) in Bad Nauheim. Gegen 11.40 Uhr klingelte bei der Dame das Telefon. Eine Stimme berichtete ihr von einem schrecklichen Vorfall, der in Frankfurt geschehen sei. Die Tochter der Bad Nauheimerin habe bei einem Verkehrsunfall überfahren. Nun müsse eine Kaution für sie gezahlt werden. Die Frau aus dem Wetteraukreis ließ sich nicht unter Druck setzen und behielt die Nerven. Sie verlangte, mit ihrer Tochter sprechen zu können. Als sich eine fremde Stimme am Apparat als ihre Tochter ausgab, war sie sich sicher, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte. Sie beendete das Gespräch und legte auf. Im Anschluss kontaktierte sie die Tochter und erkundigte sich bei ihr persönlich und klärte so nochmals, dass der Anruf mit der Hiobsbotschaft ein Ganoventrick war. Ein Schaden entstand nicht. Um andere vor den betrügerischen Machenschaften zu warnen, berichtete die Frau der Polizei von den Geschehnissen.

+

Ungesicherte Gasflaschen auf Transporter Friedberg: Stählerne Gasflaschen sehen stabil und unverwüstlich aus. Das sind die dünnwandigen Stahlbehälter jedoch nicht. Geht man mit ihnen nicht sachgerecht und vorschriftsmäßig um, besteht eine erhöhte Brand-, Explosions- und Unfallgefahr. Beim Transport müssen die Behälter mit dem komprimierten Inhalt daher unbedingt vor Lageveränderungen gesichert werden. Ein Kleintransporter, den der Regionale Verkehrsdienst in der Kaiserstraße am Montag (5.7.) um die Mittagszeit kontrollierte, beförderte auf seiner Ladefläche Gasdruckflaschen. Sechs 11-kg-Flaschen waren nicht ausreichend gegen Umkippen und Wegrollen gesichert. Ebenfalls befand sich auf dem Transporter noch ein Kanister, der als Gefahrgut ausgewiesen war, und ein Benzinkanister. Da eine ordnungsgemäße Sicherung der Ladung auf der Ladefläche des Transporters nicht möglich war, musste ein Teil der Ladung auf ein zweites Fahrzeug umgeladen werden. Das Kordel, das die schweren Gasdruckflaschen an Ort und Stelle halten sollte musste gegen Zurrgurte ausgetauscht werden. Den für die Sicherung der Ladung verantwortlichen Fahrer des Wagens erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 300 Euro. Und auch der Fahrzeughalter kommt wegen der Verletzung seiner Pflichten nicht um eine Strafe herum. Ihn erwartet ein mehr als doppelt so hohes Bußgeld. Glücklicherweise kam bis zum Kontrollzeitpunkt niemand an Leib und Leben zu Schaden.

(Zur Meldung gehört ein Bild des Transporters in der digitalen Pressemappe)

+

Zusammenstoß in der Bahnhofstraße

Karben: In der Bahnhofstraße Ecke Ramonville Straße kam es am Montag (5.7.) zu einem Unfall mit Verletzten. Gegen 13 Uhr fuhr eine 88-Jährige aus dem Main-Kinzig-Kreis mit ihrem Golf durch die Industriestraße. An der Einmündung zur Bahnhofstraße bog die Seniorin links ab. Dabei beachtete sie offenbar nicht die Fahrerin eines Opel Corsa, die ihr aus der Ramonville Straße entgegenkam und ebenfalls nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge kollidierten. Dabei verletzte sich die 61-jährige Opel-Fahrerin leicht. An ihrem Corsa entstanden Schäden in Höhe von etwa 4000 Euro an der Beifahrerseite. Beim Golf der Frau aus dem benachbarten Landkreis trug die Stoßstange vorne Schäden im Wert von ca. 1500 Euro davon. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei n Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

+

Kollision mit geparkten Autos

Kefenrod: Bei seiner Fahrt durch die Bindsachsener Straße geriet der Fahrer eines VW Polo in den frühen Morgenstunden von Dienstag (6.7.) nach links von der Fahrbahn ab. In der leichten Rechtskurve kollidierte der schwarze Kleinwagen mit einem dort geparkten Dacia und einem Skoda. Der 27-Jährige Polofahrer verletzte sich beim Zusammenstoß leicht und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An seinem Polo entstand im Frontbereich Schaden von etwa 8000 Euro. Der Schaden an den beiden geparkten Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt ca. 4000 Euro. Warum das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Corina Weisbrod

